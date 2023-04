A Polícia Judiciária do Porto está a investigar um incêndio, com aparente mão criminosa, que destruiu sete carros na madrugada deste domingo em Silvalde, no concelho de Espinho.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 02h20.

Trata-se de uma sucateira, onde as viaturas destruídas estavam acondicionadas.

A PSP tomou conta da ocorrência, e informou a Polícia Judiciária devido aos evidentes sinais de fogo posto.