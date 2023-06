PJ investiga homem por alegadamente molestar duas jovens em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um homem, residente no concelho de Viana do Castelo, pela alegada prática do crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de duas jovens, naquela cidade, disse esta segunda-feira fonte policial.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que o caso, ocorreu, no sábado, cerca das 21h30, durante o Mercado dos Descobrimentos, iniciativa que decorreu junto ao Castelo Santiago da Barra.

"Além de fazer alguns gestos mais lascivos, o homem tentou chamar as menores para perto de si. Com a ajuda de civis que viram as jovens a chorar, o homem pediu desculpa. Já com a PSP no local o homem negou os factos, mas foi identificado pelos agentes policiais. Os civis foram arrolados como testemunhas", especificou.

Aquela fonte revelou que foi "elaborado o auto de notícia, o caso foi comunicado ao Ministério Público (MP), sendo que a investigação passou para a alçada da PJ por se tratar de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual".

"Houve gestos que podiam indiciar quais eram as intenções do homem e daí as jovens terem ficado incomodadas. Abordadas por um civil que as viu a chorar, desencadeou-se tudo o processo", apontou.

A PSP está a investigar a possível ligação deste caso a uma "situação semelhante" registada no feriado do 10 de junho, que envolveu cinco homens e duas menores.

"Não houve qualquer interação, nem abordagem por parte dos homens. Andaram a seguir as jovens", frisou.

A mãe de uma das jovens apresentou queixa na PSP que está a trabalhar na identificação dos homens.

O caso foi participado ao MP, a quem caberá decidir em que força policial delegará a investigação do caso.