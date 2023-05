A Polícia Judiciária investiga dois homicídios ocorridos no fim de semana, em Lisboa e no Montijo, com a utilização de armas brancas. Uma outra rixa, perto de um bar no Funchal, deu origem a mais dois feridos com facas.



No cruzamento do Largo do Intendente com a Rua do Benformoso, em Lisboa, foi encontrado, na madrugada de sábado, o cadáver de um homem, com idade entre os 30 e os 40 anos, degolado.









Ver comentários