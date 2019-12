PJ investiga morte suspeita de mulher que deixou sangue por toda a casa

A patrulha da PSP que no sábado esteve em casa de Lisa Lai, a mulher de 57 anos encontrada morta na Avenida Afonso III, em Lisboa, percebeu que tinha de chamar a PJ quando descobriu vestígios de sangue espalhados por todo o apartamento.Segundo fontes policiais disseram ao, os agentes começaram por constatar a presença do cadáver nu na cama do quarto, parcialmente tapado. Ao lado estava um vidro ensanguentado.Numa revista posterior à habitação, foi possível verificar pequenas poças de sangue em todas as divisões do apartamento. A suspeita de crime levou à chamada da PJ. O cadáver de Lisa Lai, que morava com um irmão doente e deficiente, foi levado para autópsia.