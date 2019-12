Descobre irmã morta e nua na cama com sangue pela casa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 57 anos, cujo cadáver foi encontrado nu pelo irmão, em cima de uma cama na casa onde ambos residiam, em Lisboa. No quarto estava um vidro ensanguentado e na cozinha também gotas de sangue, o que pode indiciar um crime.Lisa Lai, uma luso-moçambicana de origem chinesa, morava com o irmão, deficiente e com problemas de saúde, na avenida Afonso ... < br />