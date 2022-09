A Polícia Judiciária dos Açores, com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, deteve duas irmãs, de 30 e 35 anos, por envolvimento na expedição de um carregamento de drogas apreendido em março em Ponta Delgada.





As suspeitas foram presas em Lisboa. A investigação começou após a detenção de um homem de 37 anos, no Aeroporto de Ponta Delgada, com 10 quilos de haxixe, 4 de heroína e 850 gramas de codeína. O detido viajou de Lisboa. A PJ ficou com o inquérito e ligou o suspeito a uma rede com sede em Lisboa. As duas suspeitas foram apanhadas nesta semana, com canábis e MDMA. Ficaram com apresentações à autoridade. n M.C.