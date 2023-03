As contas bancárias de vários jogadores que alinharam no Rio Ave, Belenenses, Boavista, Marítimo e Vitória de Setúbal, e que são suspeitos de corrupção desportiva por ligações ao Benfica, vão ser passadas a pente fino. Segundo o CM apurou, os extratos bancários já chegaram ao processo de corrupção desportiva que está no DCIAP, no Porto.









Ver comentários