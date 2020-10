A brigada das secções de roubos e homicídios da PJ de Lisboa que investiga os dois ladrões suspeitos de quatro roubos violentos a idosos, num dos quais faleceu Mário Rodrigues de Almeida, coronel reformado do Exército de 90 anos, procura mais vítimas dos assaltantes.









A ideia é apurar se Ralf Dautzenberg, um luso-alemão de 27 anos que partiu a perna ao cair de uma claraboia quando tentava fugir à PJ, e o comparsa de 28 (ambos agora presos na ala de prevenção da Covid-19 na cadeia de Lisboa), conseguiram ou tentaram roubar mais idosos, que ainda não apresentaram queixa.

Para já, estão indiciados por 4 roubos entre finais de 2019 e 23 de setembro, em Moscavide, Algés, Oeiras, e em Cascais, onde Mário Rodrigues de Almeida veio a morrer com uma crise cardíaca. Neste assalto os dois ladrões tentaram cortar os dedos do militar falecido e da mulher, para lhes roubar as alianças de casamento.