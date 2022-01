PJ recupera quadro vendido por Rendeiro. Tinha sido desencaminhado e estava em exposto em Bruxelas

A Polícia Judiciária localizou e recuperou um dos quadros vendidos por João Rendeiro, que estava apreendido no âmbito do caso BPP, no qual o ex-banqueiro foi condenado a pena de prisão efetiva.O quadro intitulado Piaski, da autoria de Frank Stella, foi vendido por 106 mil euros.A obra encontrava-se em exposição numa galeria de arte em Bruxelas, segundo revela a PJ em comunicado.Depois da localização, o Ministério Público solicitou às autoridades belgas a formalização da apreensão da obra, tendo a PJ já procesido à sua recolha.