Pedófilo de 61 anos seduz rapariga de 17 na Internet

Uma reação rápida da Polícia Judiciária levou à detenção, em Sintra, de um reformado, de 61 anos, no momento em que este se encontrava com uma menor que tinha atraído pela internet depois de se fazer passar por um rapaz de 18. A vítima, de 17 anos, tinha pedido ajuda às autoridades depois de ser coagida pelo predador, que a chantageou com a divulgação das fotografias íntimas que a mesma lhe enviou.Segundo oapurou, a menor e o reformado conheceram-se nas últimas semanas através de um site de encontros, em que ambos mentiram sobre a idade. Os contactos passaram depois a ser feitos através da rede WhatsApp, altura em que a jovem, pensando estar a falar com um rapaz apenas um ano mais velho, aceitou trocar fotos. Pouco depois, o homem começou a exigir mais "conteúdos íntimos" e a "marcação de um encontro presencial". Assustada, a rapariga alertou a PJ, que controlou a partir daí o encontro e deteve o suspeito.O predador está indiciado, para já, pelos crimes de pornografia e aliciamento de menores para fins sexuais. À hora de fecho desta edição estava a ser presente a tribunal.A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ alerta que "a exposição de conteúdos íntimos potencia futuras ameaças atentatórias da liberdade e autodeterminação sexual das vítimas".As plataformas de encontros na internet só podem ser usadas por maiores de 18 anos, mas não há qualquer controlo sobre a declaração de quem cria um perfil nas mesmas.A PJ está a analisar os equipamentos informáticos do suspeito, sobretudo telemóveis, para perceber se há mais vítimas e a real extensão dos crimes.