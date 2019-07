Polícia Judiciária sem rasto de João Marinho

As câmaras de videovigilância dos locais próximos do caminho que João Marinho deveria ter seguido, na manhã em que desapareceu em Azeitão, foram passadas a pente fino pela PJ de Setúbal, mas, um mês depois de ter sido visto pela última vez, não há rasto do homem de 73 anos.São cinco as câmaras de videovigilância que foram visionadas pela GNR e que agora passaram para as mãos dos inspetores da PJ. João Marinho não aparece em nenhum dos vídeos, o que poderá indicar que o reformado tomou outro caminho que não a habitual EN10.A família de Marinho ainda guarda as roupas que o homem usou na véspera do desaparecimento, na esperança de que possam ser úteis às autoridades, que colocam a hipótese de voltar a fazer buscas com cães pisteiros, desta vez com foco no odor a cadáver, pelo tempo que já passou desde que saiu de casa.O desaparecimento aconteceu a 9 de junho. O homem saiu da casa de fim de semana, em Brejos de Azeitão, Setúbal, pelas 09h00, para caminhar mas nunca mais foi visto.Antes preparou o churrasco para o almoço, despediu-se da mulher e saiu em direção à casa dos primos, a 100 metros da sua residência - e não voltou a ser visto.Para onde foi, permanece um mistério.As contas e os movimentos bancários de João Marinho estão a ser analisados pelos inspetores da Polícia Judiciária de Setúbal.Também foi pedido aos investigadores a quebra do sigilo das telecomunicações e estão a ser revistas as chamadas realizadas e recebidas pelo homem nos dias e meses anteriores ao desaparecimento, incluindo conversas mantidas por mensagens escritas.Recorde-se que João Marinho foi visto com muito dinheiro na viagem que fez aos Açores, dias antes.A mulher, a filha e os primos falaram com os inspetores da PJ de Setúbal. O primo, com quem João Marinho deveria ter ter- -se encontrado, foi ouvido em casa.A 28 de junho, a PJ apreendeu o computador de João Marinho, na casa da família em Almada, e na casa de Azeitão fotografou a medicação que tomava.Três amigos e colegas reformados de João Marinho foram também ouvidos pela PJ, mas osabe que nada de conclusivo resultou destas diligências.