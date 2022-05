É uma moradia com mais de seis quartos, piscina e todos os luxos que se podem imaginar. Fica localizada na Quinta do Lago, em Almancil, na zona mais rica do concelho de Loulé. A propriedade fica rodeada de campos de golfe e só o lote terá custado cerca de dois milhões de euros. Agora, está avaliada em 10 milhões de euros.









