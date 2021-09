A Polícia Judiciária de Lisboa está a passar à lupa as imagens de videovigilância dos bares e das estações de comboios e de barcos do Cais do Sodré, numa tentativa de encontrar o autor do homicídio de um homem de cerca de 20 anos, ocorrido na madrugada de domingo, sabe o CM. A vítima foi atingida com dois tiros na cabeça - foi disparado um terceiro que não acertou em nada.