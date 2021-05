José Mateus, arquiteto responsável pelo desenho do edifício, não se conforma com as alterações que foram feitas na cobertura, que considerada um “desrespeito” pelo seu trabalho. No entanto, recusa agir judicialmente contra Cristiano Ronaldo. “Acredito no bom senso, que poderá ter sido uma questão de péssimo aconselhamento e que, em consciência disso, o assunto seja resolvido tranquilamente”...