"Podiam ter morrido ali várias pessoas, incluindo bombeiros e GNR. Chegámos lá, estava um edifício a arder com várias explosões. Seguiram-se os disparos. Eu estava a ajudar o Filipe e fui atingido. Caí... e acordei no hospital rodeado de máquinas”, recorda Luís Abrantes, de 59 anos, o chefe dos Bombeiro de Canas de Senhorim que ficou gravemente ferido após ter sido atingido com um tiro quando preparava o combate a um fogo numa carpintaria, em Vale de Madeiros, Nelas.









Ver comentários