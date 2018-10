Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia agredido após apreensão de droga em Lagos

Suspeito agrediu agente da PSP com socos e pontapés.

Por Tiago Griff | 08:08

Um agente da PSP teve de ser assistido pelo INEM depois de ter sido agredido por um homem, na sequência de uma apreensão de droga, na cidade de Lagos.



O agressor, de cerca de 30 anos, era amigo do suspeito que tinha acabado de ser detido por tráfico de estupefacientes.



O caso ocorreu no sábado passado, pelas 19h00. Três agentes da PSP de Lagos detetaram movimentações suspeitas de um grupo de indivíduos numa das artérias da cidade e decidiram abordá-los.



Durante a revista, foram descobertas 30 doses de haxixe na posse de um desses homens e os agentes procederam à sua detenção.



No entanto, enquanto a maioria dos elementos desse grupo acabou por dispersar, um deles, que continuou a fumar haxixe à frente dos polícias, começou a insultá-los.



As agressões começaram quando os agentes o tentaram abordar. "Um dos agentes foi agredido com socos na cara e com pontapés no corpo. Ficou com mazelas físicas e com danos no fardamento, que acabou rasgado", confirmou ao CM fonte do Comando de Faro da PSP.



O agente agredido teve mesmo de ser assistido pelo INEM devido a lesões na cara. No entanto, segundo a mesma fonte policial, "manteve-se em serviço e não meteu baixa, apesar dos danos físicos e materiais".



O agressor foi prontamente manietado pelos restantes agentes e foi detido. Tinha, na sua posse, duas doses e meia de haxixe, o que em Portugal é apenas uma contraordenação e não é considerado tráfico.