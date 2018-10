Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre atropelado no Seixal. Condutor está em fuga

Acidente aconteceu ao inicio da manhã deste domingo.

Por Lusa | 11:35

Um homem na casa dos 20 anos morreu durante na sequência de um atropelamento na Amora, concelho do Seixal (Setúbal), estando em fuga o condutor do veículo, disseram fontes dos bombeiros e da PSP.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o atropelamento mortal, cujo alerta foi dado às 06H24, ocorreu na estrada nacional 10 (EN10) na zona da Cruz de Pau, concelho do Seixal.



Uma fonte da PSP adiantou à Lusa que a vítima mortal é um homem com idade entre os 20 e os 30 anos e que o condutor do veículo colocou-se em fuga após o atropelamento, referindo que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.



O corpo da vítima mortal foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



As operações de socorro mobilizaram operacionais dos Bombeiros da Amora e da PSP, além da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta.