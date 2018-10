Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 22 morre em despiste no concelho de Estremoz

Acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 18, perto da povoação de Evoramonte.

Uma jovem de 22 anos morreu esta sexta-feira à noite na sequência do despiste do veículo que conduzia perto de Evoramonte, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da GNR.



De acordo com a mesma fonte, a jovem era a única ocupante do veículo ligeiro de mercadorias que se despistou.



O acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 18, perto da povoação de Evoramonte, tendo o alerta sido dado às 20h26, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.



As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais e quatro veículos dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Também na zona de Estremoz, mas na Autoestrada 6 (A6), um outro despiste de um ligeiro de passageiros provocou esta sexta-feira quatro feridos sem gravidade, adiantou o CDOS de Évora.