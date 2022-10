A polícia angolana da província da Huíla está a investigar as causas da morte de um português, com cerca de 60 anos, cujo cadáver foi descoberto no quarto de um hotel da cidade de Lubango. O corpo foi encontrado sem sinais aparentes de violência.No entanto, segundo a imprensa local, terá de haver autópsia para que as razões do óbito se esclareçam. De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Huíla, Segunda Kitumba, o caso ocorreu no hotel Serra da Chela e não foi possível determinar logo a causa da morte, estando todas as possibilidades ainda em aberto.