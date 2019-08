Polícia aperta cerco a suspeito de matar jovem de 19 anos na discoteca Lick

O cerco está a apertar-se para o principal suspeito da morte de Lucas Leote, de 19 anos, baleado no pescoço na madrugada de sexta-feira, à porta da discoteca Lick, em Boliqueime, Vilamoura. A operação de caça ao homem está a ser coordenada pela Polícia Judiciária (PJ) e envolve várias forças de segurança.Segundo oconseguiu apurar, os investigadores da PJ já ouviram a namorada de António Tavares e foram à casa de vários familiares do suspeito, em Almancil. As autoridades acreditam que o jovem, de 19 anos, terá sido ajudado por alguém durante a fuga.A GNR perseguiu o suspeito e apreendeu a moto usada na fuga, que foi abandonada. O jovem terá fugido depois de carro. A hipótese de ter passado a fronteira para Espanha não está excluída e já foi pedida a colaboração das autoridades espanholas.Outra das preocupações das autoridades, sabe o, são as várias ameaças de morte que estão a ser feitas ao homicida através das redes sociais. O movimento nacionalista de extrema-direita Nova Ordem Social, fundado por Mário Machado, apelou a que este não fosse entregue às autoridades e para que o seu paradeiro fosse comunicado primeiro ao grupo, por mensagem privada.Durante o dia deste domingo surgiram rumores sobre a detenção de António Tavares, em Almancil. Osabe que o jovem ainda continuava este domingo em fuga.Lucas Leote, de 19 anos, estava a tirar um curso de cozinha, gostava de tocar piano e era trombonista na Banda Filarmónica de Paderne, em Albufeira.O funeral de Lucas Leote ainda não tem data para ser realizado. A autópsia ao corpo do jovem ainda não foi feita e não tem data para ser realizada.