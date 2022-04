Polícia apreende droga no valor de dois milhões de euros no Porto

A Divisão de Investigação Criminal da PSP deteve três homens durante uma operação contra o tráfico de droga. Foi possível desmantelar um laboratório, na Senhora da Hora, Matosinhos, onde a droga era embalada. Foram ainda feitas buscas nos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres, no Porto.No total, foram apreendidos quase 30 quilos de droga: 20 de heroína, 6 de cocaína e o restante era haxixe e liamba. O produto podia valer 2 milhões de euros. Foram também encontrados 138 mil euros. Também no Bairro Pinheiro Torres foram detidas quatro pessoas por confrontos com a PSP.