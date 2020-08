O FC Porto conquistou hoje pela 17.ª vez a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica, por 2-1, conseguindo a 'dobradinha', depois de já se ter sagrado campeão nacional.

A polícia aplicou uma carga sob alguns adeptos do FC Porto que se encontravam num espaço junto ao rio Mondego, em Coimbra.Segundo o jornal O Jogo, os adeptos portistas concentraram-se no Mototurismo Clube, na cidade dos estudantes, mas a concentração terminou com a chegada das autoridades.