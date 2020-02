Polícia chamada à discoteca Via Rápida no Porto

A PSP foi chamada este sábado de madrugada à discoteca Via Rápida, no Porto, para dispersar centenas de jovens que estavam revoltados no exterior por não conseguirem entrar no espaço de diversão noturna.No espaço decorria uma festa de estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP).Terão sido vendidos mais bilhetes do que aqueles que a lotação que o recinto permite, o que terá estado na origem dos desacatos.Alguns jovens queixaram-se ainda aos agentes da atuação dos seguranças, mas a polícia não fez qualquer detenção no local.