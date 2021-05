O agente da PSP que foi condenado a uma pena suspensa de três anos, por violência doméstica contra a mulher ao longo de 12 anos, foi sempre avaliado, na esquadra de Matosinhos, com “muito bom”.Ao, o Comando da PSP do Porto disse que há um processo interno em aberto. “Aguardamos a receção por via oficial da sentença proferida relativamente à imputação do crime de violência doméstica atribuída ao referido agente. Logo que rececionada, o processo disciplinar interno retomará instrução, visando a conclusão do mesmo, com proposta de decisão baseada em prova feita e devidamente consolidada”, responderam.