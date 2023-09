Polícia e civil feridos em colisão entre carros no IC19 em Queluz

Uma colisão entre um carro e uma viatura de patrulha da PSP no IC19, sentido Lisboa-Sintra, em Queluz, fez dois feridos e provocou constrangimentos no trânsito durante a madrugada deste domingo. O alerta foi dado por volta das 3h15 para um acidente ao quilómetro 5.3.Segundo o Comando Sub-regional de Lisboa, as vítimas são um civil e um agente da polícia. Sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Amadora- Sintra.O trânsito esteve cortado durante aproximadamente uma hora.No local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Queluz, PSP e Infraestruturas de Portugal.