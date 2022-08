As autoridades espanholas estão a apelar a informações para localizar o casal português que já fez quatro assaltos violentos em Espanha depois de uma onda de roubos a postos de combustível no Algarve. “Estão armados e são perigosos”, alerta a Guardia Civil, que está no encalce da dupla. Nélida Guerreiro e Sidney Martins estarão a tentar chegar à fronteira com França, mas tiveram de abandonar o carro da fuga após um acidente a poucos quilómetros de Madrid.









Ver comentários