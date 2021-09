Polícia Judiciária alerta para burlas através de MB Way. Saiba como se proteger

A Polícia Judiciária alertou esta terça-feira através de comunicado para a crescente onda de burlas através do uso da imagem de MBWay e de uma ligação à PJ.A PJ informa que a mensagem que está a ser massivamente divulgada é falsa - ver galeria. As autoridades dizem que a mensagem tem como único propósito a prática de crime de acesso ilegítimo e captura de dados pessoas das vítimas.A intrusão passa pela infeção com vírus ou software malicioso (malware) e pode ocorrer em qualquer sistema informático (PC, Tablet ou Telemóvel).- Nunca aceda a links ou anexos de mails estranhos;- A observação das características da mensagem (aspeto, eventuais erros ortográficos, argumentos persuasivos, que contenham ofertas generosas e despropositadas) ajudá-lo-ão a reconhecer a falsidade da mensagem;- Tenha cuidado com a curiosidade e desconfie de notícias e ofertas sensacionalistas;- Não se deixe guiar pelo tom ameaçador ou alarmista da mensagem;- Ninguém dá prêmios ou oferece um produto, se não estiver a participar num concurso;- Ninguém oferece produtos abaixo do preço que é praticado pelo mercado;- As instituições credíveis e sérias, não utilizam estes meios/formas para comunicar com os seus clientes;- Em caso de dúvida contacte previamente, por telefone, a empresa ou instituição cujo nome está a ser utilizado;- Não responda a este tipo de mensagens e apague-as imediatamente;- Passe este alerta a familiares, amigos e outras pessoas próximas, para evitar que também elas sejam vítimas;