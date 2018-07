Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Policia Judiciária de Braga detém homem suspeito de fogo florestal em Felgueiras

Autoridade assinala detido de 47 anos, que já estava indiciado pela prática de crimes semelhantes.

16:24

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga, com a colaboração da GNR de Felgueiras, deteve um suspeito de autoria de um fogo florestal que consumiu 50 metros quadrados de mato, anunciou esta quarta-feira fonte policial.



Segundo a fonte, "o suspeito, residente na freguesia onde ocorreram os incêndios, terá atuado com recurso a um isqueiro que possuía e que foi apreendido".



De acordo com a PJ, o fogo não atingiu outras proporções "devido à pronta intervenção da ofendida, populares e bombeiros, que rapidamente extinguiram o fogo antes de atingir uma significativa mancha florestal e habitações".



Em comunicado, a autoridade assinala que o detido, de 47 anos, já estava indiciado pela prática de factos semelhantes e vai ser presente à autoridade judiciária competente.