A secretária geral do Serviço de Segurança Interna, Helena Fazenda, disse esta segunda-feira, em Santarém, no julgamento do caso Tancos, que a denúncia sobre a preparação de um assalto a um quartel militar na região Centro "não foi partilhada" pelo Ministério Público nem pela Polícia Judiciária - que tinham o inquérito - com as outras entidades que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo.









“Nenhuma informação foi partilhada, claramente que havia essa obrigação”, garantiu, adiantando que soube do assalto aos paióis nacionais de Tancos pelas notícias, que citavam um comunicado do Chefe do Estado Maior do Exército.