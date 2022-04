Polícia Judiciária lidera caminho na prova digital

A Polícia Judiciária vai começar a utilizar nos próximos dias a plataforma PT e-Evidence, um projeto conjunto com a Procuradoria-Geral da República que vai permitir a partilha de prova digital entre as autoridades policiais e judiciais europeias através de uma conexão eletrónica segura com o objetivo de tornar a Justiça “mais eficiente e célere”. Na prática, o mecanismo permite ligar especialistas forenses da PJ, procuradores e juízes, mas obriga à “desmaterialização dos procedimentos de processo penal na fase de inquérito”.









Para o diretor nacional Luís Neves, “a PJ tem um papel relevante na coadjuvação das autoridades judiciárias e, por isso, tem de estar sempre à altura e corresponder ao desafio que a realidade da investigação criminal, aqui na vertente transnacional, impõe e exige.”

“Somos um órgão de polícia criminal pioneiro a nível europeu, pois através deste projeto é efetuada uma ligação direta, e devidamente formatada aos imperativos legais do auxílio judiciário mútuo e da Decisão Europeia de Investigação em matéria penal”, garantiu o responsável numa conferência em Lisboa que serviu para apresentar o projeto PT e-Evidence, iniciado em 2018 e que agora se torna operacional.





“Este sistema será um eixo na da transição da digitalização da Justiça europeia. Há provas valiosas que a inovação tecnológica traz e Portugal não quer ficar para trás neste domínio”, acrescentou o secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Costa.