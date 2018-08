Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária suspeita de homicídio no caso do triatleta encontrado em Avis

Luís Grilo desapareceu a 16 de julho sem deixar rasto depois de sair para um treino de bicicleta.

O triatleta de Vila Franca de Xira, que estava desaparecido há mais de um mês, foi encontrado morto no concelho de Avis, distrito de Portalegre, com sinais de violência, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária.



O corpo de Luís Grilo, de 50 anos, residente na localidade das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, foi encontrado na manhã da última sexta-feira, em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa.



Fonte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta terça-feira à Lusa que o corpo é o do triatleta, que terá sido morto "com a intervenção de terceiros", acrescentando a mesma fonte da PJ que a investigação está em curso com vista a apurar as circunstâncias e o autor ou autores do homicídio.



O cadáver foi encontrado ao início da manhã de sexta-feira perto de Alcôrrego, num caminho de terra batida, junto à Estrada Municipal 1070, por um popular que fazia uma caminhada na zona e que alertou o posto de Avis da GNR para esta ocorrência.



O seu telemóvel foi encontrado nos Casais da Marmeleira, a seis quilómetros de casa, já no concelho de Alenquer.