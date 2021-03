O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, disse este domingo ao CM que já existe um acordo com a direção da Polícia Judiciária (PJ) para a cedência de um espaço no Aeródromo de Tires. A ideia, vincou, é formar um ‘piquete’ de inspetores que, durante 24 horas por dia, vigie as movimentações de aeronaves e passageiros que chegam e saem do aeródromo.