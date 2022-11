Polícia Marítima apreende 115 quilos de pescado na ilha açoriana do Faial

O comando local da Polícia Marítima da Horta, na ilha do Faial, nos Açores, apreendeu, na terça-feira, cerca de 115 quilos de pescado e uma arte de pesca durante uma ação de fiscalização, foi esta quarta-feira anunciado.

Num comunicado, a Polícia Marítima indica que foi "detetada uma embarcação de pesca em plena atividade da pesca na área do Banco Condor, cuja atividade se encontra proibida por se tratar de uma área protegida, tendo já capturado cerca de 115 quilos de pescado diverso".

Depois de fiscalizada a embarcação, a Polícia Marítima apreendeu, como medida cautelar, um palangre (um tipo de arte de pesca à linha) com cerca de dois quilómetros de comprimento, bem como o pescado capturado que foi depois vendido em lota, com o valor a reverter para o processo.

Esta ação de fiscalização dirigida à prática da atividade da pesca foi desenvolvida em colaboração com a Inspeção Regional das Pescas, na área protegida do Banco Condor, a cerca de 15 milhas náuticas (cerca de 27 quilómetros), a sudoeste da ilha do Faial.