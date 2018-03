Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Policia Marítima apreende duas toneladas e meia de amêijoa japónica

Suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Por Lusa | 22:38

A Polícia Marítima apreendeu duas toneladas e meia de amêijoa japónica que estava a ser transportada numa viatura, numa ação efetuada pelo Comando Regional do Centro, anunciou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



Na operação, efetuada pelo Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima - Comando Regional do Centro, foi ainda apreendida a viatura que efetuava o transporte, bem como diversos equipamentos eletrónicos e documentos.



"O condutor da viatura foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência", refere a AMN.



Para esta ação o Serviço de Investigação Criminal da Policia Marítima contou com a colaboração da GNR, sendo estes militares que intercetarem a viatura em segurança.