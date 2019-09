Polícia Marítima procura atleta desaparecido no rio Minho durante prova de triatlo

No local estão 19 operacionais, apoiados por seis viatutas.



Durante a prova, segundo a página da rede social Facebook da organização, os atletas são desafiados a nadar uma distância de 750 metros, seguindo-se uma prova de ciclismo de estrada com um total de 20 quilómetros e, por fim, uma corrida de cinco quilómetros.



Um atleta que participava na prova da XII edição do Triatlo da Amizade desapareceu este domingo no rio Minho, em Vila Nova de Cerveira. Em competição estariam cerca de 300 atletas.Segundo informações que oteve acesso, os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira e a Polícia Marítima estão no local numa ação de "