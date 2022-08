Polícia Marítima resgata emigrante do mar após incidente com jetski

Um emigrante de 45 anos, de Arcos de Valdevez, foi na tarde deste sábado resgatado do mar, junto à Praia Norte, em Viana do Castelo, após a mota de água em que seguia, ter-se afundado. A Polícia Marítima de Viana do Castelo resgatou a vítima, já numa situação de aflição e em hipotermia. O emigrante foi assistido já no areal pelos bombeiros e transportado, por precaução, ao Hospital de Viana do Castelo. A mota de água também foi recuperada.O incidente aconteceu cerca das 15h10 deste sábado. Populares que passeavam no molhe, na Praia Norte, deram o alerta. A Polícia Marítima foi mobilizada, assim como os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo. Rui Silva Lampreia, comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo da Polícia Marítima disse ao Correio da Manhã que a vítima "estava numa zona já considerada de risco quando, felizmente, foi resgatado e trazido para terra". No resgate foi utilizada uma mota de água e uma lancha semi-rígida da Marinha.A Polícia Marítima alerta para a prática destes desportos, observando comportamentos seguros. O praticante de jetski não estava a usar colete, nem fato de proteção.