Os dois motoristas foram notificados para comparecerem no Tribunal de Pequena Instância de Lisboa, para julgamento sumário.

Dois taxistas, de 40 e 67 anos, foram presos no aeroporto de Lisboa por suspeitas do crime de especulação, anunciou esta terça-feira a PSP.Ambos foram apanhados numa fiscalização realizada no domingo. Um deles cobrou ao cliente 16,70 euros, aproximadamente o dobro do valor por um trajeto de igual distância.O outro taxista detido cobrou indevidamente 9,15 euros ao cliente.