Polícias agredidos por desordeiro em avião desviado para Faro

Dois agentes da PSP foram agredidos por um dos homens desordeiros que obrigaram um avião a divergir para Faro, na manhã de sexta-feira. O autor das agressões foi o elemento do grupo que resistiu à ordem de saída do interior do avião dada pela PSP.O homem está agora notificado para comparecer em tribunal na segunda-feira de manhã. Segundo apurou o, os oito elementos do grupo que provocou desacatos são polacos, com idades entre os 27 e os 46 anos.