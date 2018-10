Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias da ONU salvos por ‘páras’ na República Centro-Africana

Decisão dos raptores foi tomada ao terem conhecimento do destacamento dos portugueses.

Por S.A.V. | 09:34

Dois polícias das Nações Unidas sequestrados por um grupo armado na região de Bria, na República Centro-Africana, foram libertados, sábado, quando já estava no terreno uma operação dos capacetes azuis paraquedistas do Exército português.



O sequestro, em retaliação pela construção de prisões, atingiu ainda um polícia local. Os paraquedistas enviaram para Bria, por helicópteros, um destacamento de combate para descobrir e resgatar os sequestrados.



Mas as negociações tiveram sucesso e os polícias foram libertados.



O Estado-Maior-General das Forças Armadas refere que a decisão dos raptores foi tomada ao terem conhecimento do destacamento dos portugueses.