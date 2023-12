A plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR manifestou na quinta-feira "preocupação e desilusão" pela ausência do ministro da Administração Interna na reunião em que pretendia negociar os suplementos remuneratórios nas forças de segurança e anunciou que vai endurecer os protestos devido à falta de resposta do Governo.Em causa está a aprovação de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês.