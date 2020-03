Polícias ordenados a ficar a 5 metros de cidadãos durante estado de emergência

A PSP deu ordem aos agentes para não se aproximarem a menos de 5 metros dos cidadãos que abordem e que privilegiem ficar no carro e comunicar por altifalante, refere um despacho a que o CM teve acesso. Os polícias têm um guião de como abordar as pessoas.



"Devem pedir para que tenham as mãos à vista e privilegiar o contacto através do sistema de alta voz, evitando sair da viatura policial", refere. Iniciam a interação referindo que o País está em estado de emergência e que por isso só é permita a circulação nos casos previstos. Depois perguntam o motivo de estarem na rua. Caso o cidadão esteja a incumprir, é ordenado o regresso a casa.





Se persistir, será detido por desobediência: os agentes devem colocar o equipamento de proteção individual e se possível o capacete de ordem pública com viseira descida. O transporte de detidos infetados ou suspeitos de terem Covid-19 será em viatura médica para um local de confinamento determinado "e nunca para as instalações policiais".A PSP iniciou às 00h00 de ontem a fiscalização em todo o País.A GNR lançou a operação Covid-19 Contenção com uma "primeira dimensão pedagógica", de fiscalizar medidas e regras e apelar aos cidadãos para que permaneçam em casa, explicou aoo capitão David Ferreira. Mas que pode avançar para "uma dimensão repressiva, para encerrar estabelecimentos e participar crimes de desobediência" de quem não cumpra o estado de emergência.Fonte oficial desta força de segurança confirmou aoque as patrulhas têm ordens para realizar detenções, mas irão operar sem meios de proteção individual, recorrendo aos mesmos em caso de constatação de perigo.