Os polícias da PSP que usaram a farda de serviço na manifestação de junho do Movimento Zero vão ser alvo de processos disciplinares, avançou esta sexta-feira a Visão.



De acordo com a informação, que o CM ainda não confirmou, os agentes já começaram a ser notificados e são acusados de uso indevido e incorreto dos uniformes, uma infração que pode resultar em penas de suspensão ou multa.

