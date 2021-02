A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai passar a ministrar aos polícias matérias relacionadas com direitos humanos, cidadania, legalidade e funções policiais, deontologia e ética, segundo o plano de atividades para este ano.“Em 2021 visamos assumir uma maior atividade a nível da colaboração com as forças e serviços de segurança na área formativa, inicial e contínua”, escreve no documento a inspetora-geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira. A IGAI vai ainda continuar com a verificação “sistemática dos locais de detenção” das forças e serviços de segurança.