Políticos do bloco central envolvidos no negócio milionário da canábis em Portugal

Há dois políticos do bloco central - Jaime Gama (PS) e Ângelo Correia (PSD) - que estão ligados a duas das quatro empresas licenciadas em Portugal para cultivar canábis para fins medicinais.



O negócio do ‘ouro verde’, como já é conhecido, movimenta centenas de milhões de euros e é a nova galinha dos ovos de ouro do investimento estrangeiro. Jaime Gama, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />