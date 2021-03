Ponte da Arrábida com trânsito condicionado à noite para inspeções programadas

O trânsito na Ponte da Arrábida vai estar condicionado até sábado, no período entre as 22h00 e 07h00, no âmbito de inspeções programadas pela Infraestruturas de Portugal (IP), estando prevista a supressão de vias de forma alternada.

"No âmbito das inspeções programadas à Obra de Arte, a levar a cabo pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, será necessário proceder ao condicionamento do tráfego até ao próximo sábado", indica, em comunicado, a entidade gestora da Ponte da Arrábida, que liga os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, e de forma a minimizar os impactos da intervenção, os trabalhos, iniciados na terça-feira, decorrem em período noturno, entre as 22:00 e as 07:00, obrigando à supressão de vias, de forma alternada.