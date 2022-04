A ponte da Arrábida esteve condicionada ao trânsito, esta noite de segunda-feira, durante cerca de uma hora, por causa de uma tentativa de suicídio.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Coimbrões. Os bombeiros sapadores de Gaia, uma equipa da viatura médica emergência e reanimação, uma equipa de psicólogos do INEM, a GNR e a PSP do Porto estiveram no local.