Ponte de Lima chama turistas na época baixa

Município combate a falta de visitantes na vila com um projeto que durará seis meses.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:49

Em época baixa, Ponte de Lima em alta. É este o nome do projeto que pretende combater a falta de turistas da chamada época baixa na vila mais antiga de Portugal e que foi apresentado publicamente esta quinta-feira. Estão previstos dez eventos, de dezembro a maio, em que a gastronomia se alia ao turismo, ecoturismo, tecnologia e inovação para chamar milhares de visitantes.



A autarquia pretende transformar a vila num espaço ideal para o turismo interno e externo, nacional e transfronteiriço.



"O projeto dirige-se não só aos visitantes, mas aos agentes locais e empresários do setor turístico, hoteleiro e da restauração, gerando novas oportunidades para a economia local", refere a Câmara de Ponte de Lima em comunicado.



À semelhança de edições anteriores, durante os fins de semana dos eventos, uma série de unidades hoteleiras aderentes ao ‘Em época baixa, Ponte de Lima em alta’ atribuem um desconto de 10% em alojamento, nas noites de sexta-feira e sábado, da mesma forma que a restauração oferece um leite creme, por dose, desta vez, nas refeições de sábado e domingo.



De 7 a 9 de dezembro, decorre a VII Festa da Gente Miúda, com ateliês educativos. Destaque, em janeiro, para a XI Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho, onde não faltará o famoso arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima e outros pratos típicos.



A programação preparada para a época baixa termina em maio com o Fim de Semana Gastronómico da Carne Minhota.



De acordo com um estudo divulgado em outubro pela plataforma ‘Airbnb’, segundo a autarquia do Alto Minho, Ponte de Lima é uma das três localidades nacionais que regista maior procura interna de turistas, mais de 60%.