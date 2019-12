Ponte histórica de Silves vai ser reabilitada

A histórica ponte velha de Silves vai ser finalmente reabilitada, depois de ter sido encerrada por risco de colapso, em 2016. Oapurou junto da autarquia silvense que o concurso da obra será aberto no próximo mês, estando em causa um investimento de 368 mil euros (mais IVA).Considerada como um ex-líbris da cidade, esta ponte pedonal, que está em vias de classificação como monumento de interesse público, é conhecida pela população como ponte romana, mas tudo indica que seja da Idade Média. Será alvo de uma intervenção profunda de conservação e restauro. Além do reforço estrutural, a empreitada contempla uma intervenção no tabuleiro e no sistema de iluminação pública.O custo é assegurado apenas com verbas municipais, não tendo a autarquia tido sucesso nas diligências para conseguir financiamento junto das entidades que tutelam o património. Recentemente, a presidente da câmara, Rosa Palma, lamentou a falta de apoio da Administração Central.Esta obra só é possível após a desativação das condutas de água e esgotos que foram instaladas na travessia há quatro décadas e que contribuíram para a sua degradação, nomeadamente ao provocarem o corte de parte das abóbadas de dois arcos.A câmara já tem em curso a empreitada para a implantação de novas infraestruturas de água e saneamento noutra ponte da cidade - a rodoviária -, o que permitirá desativar as condutas atualmente existentes na travessia antiga.