População em choque reza por menino que embateu com bicicleta contra muro

Luís Carlos Gomes, de apenas 11 anos, mantinha-se esta quinta-feira internado, com prognóstico muito reservado, no Hospital de São João, no Porto, depois de ter embatido violentamente contra um muro quando seguia de bicicleta, na rua Nossa Senhora de Fátima, em Venda Nova, Montalegre, a cerca de 50 metros da casa dos avós, na tarde de quarta-feira.Segundo apurou o, a criança foi submetida a várias cirurgias e saiu do bloco operatório pelas 04h00, a lutar pela vida. Luís Carlos, o mais novo de três irmãos, é muito querido por toda a população da freguesia de Salto, que já organizou uma vigília, agendada para as 19h00 desta sexta-feira, precisamente na Igreja Nova da localidade."O Luís é um menino muito meigo, uma criança que quase nos nasceu na ambulância. Agora, esperamos que ele recupere e continue com a sua simpatia tão característica. É barrosão e, portanto, acreditamos que é forte", refere Hernâni Carvalho, comandante dos Bombeiros de Salto, que descreve que "o acidente ocorreu pelas 15h50"."Quando os meios chegaram, depararam-se com a criança no chão e com vários traumatismos. Ainda foi pedido o helicóptero do INEM para fazer o transporte, mas tal não foi possível, pois foi referido pelo CODU que não havia condições para voar", acrescenta Hernâni Carvalho.A GNR abriu caminho durante o percurso de mais de uma hora de Venda Nova até à unidade hospitalar, onde foi internado nos Cuidados Intensivos.