População revoltada com morte de jovem atropelada em frente a escola

Morreu no hospital de São João, no Porto, uma das jovens, de 17 anos, que tinham sido atropeladas por um carro, na terça-feira à tarde, nas imediações da EB 2,3 de Lustosa, em Lousada.Sara Cunha, que frequentava o 11º ano, tinha ficado em estado muito grave e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado ao início da noite de quarta-feira.A população está revoltada com a tragédia e exige que os semáforos existentes no local "não estejam constantemente avariados" e que se instalem ali lombas para redução de velocidade. Foi, por isso, marcada uma manifestação para sábado à tarde no local da morte da estudante.Também o autarca de Lousada, Pedro Machado, já criticou a Infraestruturas de Portugal, exigindo que se tomem medidas no sentido de evitar que situações semelhantes se repitam.Já o presidente da Junta de Lustosa, Armando Silva, pede uma intervenção urgente, uma vez que até a passadeira existente no local é pouco visível. No acidente, uma outra estudante, também de 17 anos, tinha ficado ferida. Deu entrada no Hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.O funeral de Sara Cunha poderá realizar-se já esta sexta-feira na freguesia de Lustosa, onde residia com a família. A localidade está de luto em choque com a morte da aluna. O atropelamento ocorreu às 14h00 e ao local acorreram os Bombeiros de Lousada. A GNR foi chamada e investiga.Este não foi o primeiro acidente mortal ocorrido no local onde morreu Sara Cunha. Há 21 anos, também um jovem perdeu a vida, ao atravessar a Nacional 106. Era também aluno da mesma escola de Lustosa.